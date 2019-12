Boeing blocca la produzione del 737 Max

La decisione del produttore di Seattle segue la dichiarazione di FAA che non avrebbe ricertificato l’aeromobile fino al prossimo anno.

La sospensione della produzione arriva dopo che il capo della FAA Steve Dickinson ha dichiarato alla CNBC la scorsa settimana che la ricertificazione del 737 Max si estenderà fino al 2020 prima di testimoniare al Comitato per i trasporti e le infrastrutture presso la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti.

Durante la sessione Dickinson ha dichiarato: “Le azioni che devono ancora aver luogo prima che l’aeromobile torni in servizio includono un test di volo di certificazione e il completamento dei lavori da parte del Joint Operations Assessment Board“.

Inoltre, la FAA esaminerà tutta la documentazione di progettazione finale, che sarà anche esaminata dal Comitato consultivo tecnico multi-agenzia.

“Non firmerò su questo velivolo fino a quando tutte le revisioni tecniche della FAA non saranno complete, lo farò da solo usando la mia esperienza di aeronautica e pilota commerciale”, quando ci metterei la mia famiglia su di esso senza pensarci un secondo.

L’arresto della produzione è un ulteriore colpo per la società americana, che il mese scorso ha dichiarato che stava pianificando la Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti avrebbe ricertificato il 737 Max entro la fine di quest’anno, consentendole di tornare al servizio il mese prossimo.

Boeing ha continuato a costruire il 737 Max mentre il velivolo è stato messo a terra e ora ci sono circa 400 velivoli in deposito.

La società ha dichiarato in una nota: “In precedenza abbiamo affermato che avremmo valutato continuamente i nostri piani di produzione se la messa a terra di Max dovesse continuare più a lungo del previsto. Come risultato di questa valutazione in corso, abbiamo deciso di dare la priorità alla consegna di aeromobili immagazzinati e di sospendere temporaneamente la produzione del programma 737 a partire dal mese prossimo”.

“La FAA e le autorità regolatorie globali stabiliscono la tempistica per la certificazione e la restituzione al servizio. Restituire in sicurezza il 737 Max al servizio è la nostra massima priorità. “

Ha aggiunto che anche la decisione di sospendere la produzione è stata presa a causa dell’incertezza su quando i nuovi programmi di formazione sarebbero stati approvati.

Il 737 Max viene prodotto nello stabilimento Renton di Boeing nello Stato di Washington, da circa 12.000 dipendenti, che continueranno il lavoro relativo al 737 o verranno temporaneamente assegnati ad altri programmi.