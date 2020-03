Coronavirus, firmata intesa per la sicurezza del lavoro in fabbrica

Protocollo Governo e parti sociali per contrastare la diffusione della pantemia nelle fabbriche.

Scarica il Protocollo

Dopo una notte di trattativa in videoconferenza il Governo, sindacati e le parti datoriali hanno firmato un protocollo di misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Il testo prevede assoluta priorità della salvaguardia della salute dei lavoratori in questa fase di grave emergenza sanitaria. La sottoscrizione del testo da parte del Governo garantirà la piena attuazione del protocollo che prevede i provvedimenti e le procedure che le imprese sono obbligate ad attuare nei luoghi di lavoro, coinvolgendo i rappresentanti sindacali.

Per contenere la diffusione del virus e tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, dove si riterrà necessario sarà sospesa la produzione e le attività e “si potranno usare gli ammortizzatori sociali”. Le aziende con le organizzazioni locali dei lavoratori concorderanno una diversa organizzazione aziendale, una nuova gestione degli orari e tutti gli altri strumenti necessari per attuare gli interventi di messa in sicurezza del luogo di lavoro.

Il segretario della CGIL, Maurizio Landini, alle 11 di stamattina illustrerà tutti i dettagli dell’intesa in un conferenza stampa su Facebook.