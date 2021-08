Il primo semestre 2021 di Leonardo

Ordini, ricavi ed utili in rialzo rispetto al 2020, con alcuni segnali di ripresa nell’aeronautica civile.

l Consiglio di Amministrazione di Leonardo ha esaminato e approvato i risultati del primo semestre 2021. Avviata fusione con Vitrociset.

“I risultati del primo semestre sono positivi – sottolinea Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo – e il Gruppo sta riprendendo il suo percorso di crescita sostenibile. L’attività commerciale è proseguita molto intensamente con ottimi risultati in termini di ordini, nonostante la pandemia; il solido portafoglio ordini ha sostenuto la crescita della Top-Line (ricavi e ordini). La performance industriale e il FOCF sono in netto miglioramento. Il business militare/governativo si conferma solido e robusto. L’aeronautica civile mostra alcuni segnali positivi ma rimaniamo cauti sulle tempistiche di ripresa.”

“Confermiamo la Guidance 2021 – conclude Alessandro Profumo -. I solidi fondamentali di Leonardo ci permettono di guardare con fiducia alla nostra capacità di creare valore per tutti i nostri stakeholder in maniera sostenibile nel medio-lungo periodo. Vogliamo inoltre far leva su competenze, tecnologie avanzate e capacità di innovazione alla base di nuove opportunità di crescita post COVID”.

In un contesto ancora caratterizzato dalla pandemia, la componente civile conferma le difficoltà evidenziate nei mesi scorsi con, in particolare, la Divisione Aerostrutture che risente del calo dei volumi e conseguente insaturazione degli asset industriali, che determinano risultati in ulteriore flessione rispetto al primo semestre del 2020.

In particolare, nel complesso, nei primi 6 mesi del 2021 si evidenziano:

Ordini: pari a 6682 milioni di euro (+9.5% rispetto allo stesso periodo del 2020) con significativo incremento nell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza (componente europea) e nell’Aeronautica (Velivoli)

(+9.5% rispetto allo stesso periodo del 2020) con significativo incremento nell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza (componente europea) e nell’Aeronautica (Velivoli) Portafoglio ordini: 35883 milioni di euro ( -0.1%)

-0.1%) Ricavi : 6345 milioni di euro (+7.9 %)

: %) EBITA : 400 milioni di euro (+37%); ROS del 6.3% in aumento

: (+37%); del 6.3% in aumento EBIT : 347 milioni di euro (+52.9%)

: (+52.9%) Risultato Netto : 177 milioni di euro (+195%)

: (+195%) Indebitamento netto di Gruppo : 4613 milioni di euro (-9.1%)

: (-9.1%) Free Operating Cash Flow (FOCF): negativo per 1380 milioni di euro

negativo per Addetti: 49980, in aumento di circa lo 0,5%.

Leonardo sta attentamente monitorando le recenti evoluzioni della situazione pandemica a livello mondiale e nazionale, continuando a valutarne i potenziali ulteriori impatti, in particolare associati al settore aeronautico civile.

Nell’Aeronautica – rispetto ai primi 6 mesi del 2020 – aumentano gli ordini a 1340 milioni di euro (+37%), i ricavi restano stabili a 1511 milioni di euro (-0,5%), l’EBITA scende a 47 milioni di euro (-38.2%); l’organico si riduce di poco a 11290 addetti. Al suo interno le Aerostrutture vedono una riduzione dei ricavi del 35.5% (attestandosi a 305 milioni di euro) e dell’EBITA del 583.3% (-82 milioni di euro). Tutti positivi i risultati di Velivoli, in particolare gli ordini grazie alla finalizzazione di significativi ordini export per i velivoli M-346 (indiscrezioni della stampa specializzata parlano di contratti con Israele per la Forza Aerea Greca, ma anche Azerbaijan e Turkmenistan, quest’ultimo smentito da Leonardo).

Dal punto di vista produttivo:

per i programmi militari della Divisone Velivoli sono state consegnate a Lockheed Martin n. 22 ali per il programma F-35 (n. 18 ali consegnate a giugno 2020);

per la Divisione Aerostrutture sono state consegnate n. 24 sezioni di fusoliera e n. 17 stabilizzatori per il programma 787 (nel 2020 consegnate n. 62 fusoliere e n. 40 stabilizzatori) e n. 7 consegne di fusoliere per il programma ATR (n. 16 nel primo semestre dello scorso anno).

Gli obiettivi per il 2021 restano inalterati:

Ordini: circa 14 miliardi di euro

Ricavi: 13.8 – 14.3 miliardi di euro

EBITA: 1075 – 1125 milioni di euro.

Il CdA ha deliberato l’avvio della fusione per incorporazione di Vitrociset.