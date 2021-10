La Puglia capitale meridionale dell’aerospazio. Intervento di Marco Minniti a Grottaglie

Il comparto dell’Aerospazio sempre più centrale per il rilancio dell’economia del paese. Le enormi risorse rese disponibili dalla comunità europea.

Il tema centrale di tutti gli interventi nella prima giornata del MAM, il MEDITERRANEAN AEROSPACE MATCHING in corso presso l’Aeroporto di Grottaglie in Puglia è la decisione politica dell’ Europa e del Governo del nostro Paese di assegnare alle imprese dell’aerospazio il ruolo trainante per la ripresa dell’economia nazionale e continentale.



L’evento promosso dalla Regione Puglia e dal DTA il Distretto aerospaziale pugliese.



Il comparto meridionale soffre da diversi anni dell’inadeguatezza della sua classe dirigente e istituzionale e dalla debolezza del sistema d’imprese.

Questa fase di ricostruzione dell’economia del paese può rappresentare per le imprese.

La Puglia – il suo sistema istutizionale, la classe dirigente e le imprese – cerca strade innovative per superare i vecchi paradigmi perseguiti dal vecchio modello industriale e si candida al ruolo di protagonista nel rilancio del comparto aerospaziale nazionale e meridionale.



Nell’assenza di realtà istituzionali come la Regione Campania e il distretto industriale aerospaziale campano che ormai sono da tempo nel cono d’ombra dell’irrilevanza, il Mediterraneo Aerospace Matching rappresenta un significativo segnale di vitalità e voglia di ripartire delle imprese meridionali e nazionali.

All’evento introdotto dal presidente del DTA Giuseppe Acierno, è intervenuto Marco Minniti, Presidente della Fondazione Med-Or di Leonardo: L’Europa deve muoversi unita – ha affermato Minniti – come capacità di iniziativa e deve costruire relazioni col sistema dei Paesi del Mediterraneo creando un hub integrato fondato sul sistema paese e sull’innovazione tecnologica.

Anche la Regione Piemonte trova spazio per rilanciare il comparto regionale, a Torino verrà realizzato un incubatore di startup, siamo “pronti a partire già da ottobre” per sostenere le imprese impegnate con il Politecnico e la Fondazione Links per lo sviluppare il progetto di I3P.

L’ente spazialel’Esa ha scelto il Piemonte e qui “nasceranno rapidamente 65 nuove imprese nel settore aerospazio”.

Ospite dell’evento pugliese, Luigi Carrino, presidente del DAC il Distretto aerospaziale della Campania.