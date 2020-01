Leonardo fa shopping in Svizzera.

Leonardo ha firmato un contratto con Lynwood (Schweiz) AG per acquisire il 100% della società elicotteristica svizzera Kopter Group AG (Kopter).

La notizia è stata annunciata alla stampa da Leonardo nel corso dell’HeliExpo in California, alla presenza di Alessandro Profumo e dell’amministratore delegato di Kopter, Andreas Löwenstein.

La Kopter è nata in Svizzera come startUp nel 2007, prima Marenco Swiss Helicopter , e poi nel 2018 rinominata Kopter; sviluppa un elicottero, l’SH09, un velivolo monomotore innovativo da 2.8 tonnellate di cui dichiara di avere avere oltre 70 ordini e un centinaio di lettere d’intenti.

Le caratteristiche dell’elicottero SH09 sono un carico esterno di 1500 kg, un range operativo di 800 Km, 8 passeggeri e una velocità di 260Km/h, costa circa 3,3 milioni di dollari ed è venduto prevalentemente fuori dall’Europa dove ci sono limitazioni per l’utilizzo di elicotteri monomotori.

Con questa decisione – si legge in una nota dell’azienda – Leonardo potrà rafforzare la sua leadership internazionale in campo elicotteristico, beneficiando dell’innovazione e delle nuove competenze di ingegneria sviluppate da un’azienda giovane e dinamica.

Il nuovo elicottero monomotore Kopter SH09 estenderà la gamma dei prodotti di Leonardo, l’operazione si sostituirà agli investimenti volti allo sviluppo di un nuovo elicottero monomotore già previsti nel Piano industriale dell’azienda.

Le competenze della Kopter in tecnologie all’avanguardia e nell’utilizzo di materiali avanzati – sostiene la nota di Leonardo – permetteranno di accelerare lo sviluppo di tecnologie rivoluzionarie, nuove capacità di missione e maggiori prestazioni tra cui soluzioni per la propulsione ibrida/elettrica.

Il prezzo di acquisto, su base cash free/debt free, comprende una quota fissa del valore di 185 milioni di dollari e un meccanismo di earn out legato a specifici traguardi nella vita del programma, a partire dal 2022.

Il contratto è soggetto a specifiche condizioni e l’operazione sarà completata entro il primo trimestre di quest’anno.

“Con questo accordo confermiamo il nostro impegno per il rafforzamento dei core business di Leonardo, a sostegno della nostra leadership in settori chiave – ha dichiarato Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo -. Con questa acquisizione introdurremo in azienda competenze e tecnologie pionieristiche che contribuiranno a mantenerci al vertice dell’innovazione e della competitività, assicurando al contempo la nostra solidità finanziaria“.



“È straordinario avere un player solido come Leonardo quale nostro investitore industriale. Entrando a far parte di Leonardo otterremo il supporto per completare il nostro sviluppo sotto molteplici aspetti, rimanendo allo stesso tempo un attore innovativo e efficiente nel campo degli elicotteri monomotore”, ha detto Andreas Loewenstein, CEO di Kopter.