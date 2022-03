Napoli – Seminario Tecnologie Aeronautiche: Il Futuro del Trasporto Aereo

Ciclo di Seminari di AEROPOLIS, AIDAA e EUROAVIA in collaborazione con la Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università di Napoli Federico II.

Il Seminario è introduttivo al nuovo ciclo.

Riprendendo il filo del discorso interrotto dal COVID ormai da due anni, in questo incontro d’avvio proviamo a fare il punto sull’evoluzione delle nuove tecnologie “green oriented” che in quest’ultimo periodo si stanno prepotentemente affermando in ambito aeronautico, con un particolare Focus su quanto emerge in ambito nazionale e campano, in particolare. Continueremo, negli incontri successivi, con approfondimenti sui vari aspetti tecnologici ed operativi.

1st Seminar – The Future Air Transport

April 5, 2022 (15:15 – 18:00) Aula “Bobbio”

Napoli – Scuola Politecnica e delle Scienze di Base – P.le Tecchio

Meeting agenda and Partecipant List

– 15:15 – Registration of partecipants

– 15:30 Welcome and opening speech:

Erasmo Carrera (UNITO) President of AIDAA

Antonio Ferrara President of AEROPOLIS

Raffaele Aucelli (Euroavia Napoli)

Session Keynote

– 15:45 Dr. John Halpin – An updated focus on the Electrical Aviation: state-of-art

and future applications;

Breakout session

– 16:10 Leonardo Lecce (NOVOTECH) – New Disruptive Aircraft

Configuration;

– 16:35 Fabrizio Nicolosi (UNINA) – Design of hybrid/electric aircraft with

feasibility studies of 19-50 pax aircraft;

– 17:00 Fabio Russo (TECNAM) – The new propulsion systems applied to

the general aviation and commuter service.

Focus on New Ways of Working

– 17:25 Antonio Danzi (AEROPOLIS) – Influence of Smart Working on work

organization and quality.

17:45 Question Time

Final Considerations

– 18:00 Sergio De Rosa (UNINA) President of AIDAA Napoli

Oscar Carrozzo (AEROPOLIS)

Per Info: napoli@euroavia.eu , segreteria@aeropolis.it

Per Iscrizioni on line: https://forms.gle/msBGggwYosPUUnKZA