Piaggio Aerospace. Il futuro dell’azienda potrebbe essere nel progetto di un aereo ibrido o elettrico

La Regione Liguria chiede al governo 80 milioni del Recovery Plan per un progetto di un velivolo di nuova generazione.

La lunga crisi di Piaggio Aerospace potrebbe avere uno sviluppo imprevisto se nelle prossime settimane la vendita del gruppo aeronautico avrà lo sbocco ipotizzato dal quotidiano Il Secolo XIX.

E’ noto che Piaggio Aerospace è da alcuni anni in amministrazione straordinaria e la gestione della vendita del gruppo è stata affidata al commissario Vincenzo Nicastro.

Il pallino del futuro del gruppo di Villanova è quindi in mano al governo e al commissario che stanno valutando l’affidabilità dei soggetti e delle quattro proposte d’acquisto del gruppo che sono state selezionate tra quelle pervenute con un bando internazionale.

La Regione Liguria, riporta il quotidiano genovese, nei mesi scorsi, ha chiesto al governo di finanziare con i fondi del piano nazionale per il Next Generation Eu una settantina di progetti per 25,2 miliardi di euro, tra quelli ritenuti prioritari c’è l’idea di realizzare un hub per nuovi velivoli ibridi ed elettrici, una proposta presentata da un gruppo di aziende che sono in corsa per l’acquisizione di Piaggio Aerospace.

E’ una cordata costituita da un fondo svedese, Summa Equity e da tre aziende, AGTech, Heart Aerospace e Phase Motion Control che operano nel mercato di aerei ibridi ed elettrici.

La prima azienda è una società genovese, una Srl fondata nel 2001, che si occupa d’ingegneria nel settore dell’aviazione, la seconda è una start-up svedese che sta progettando un aereo elettrico, la terza è un’azienda ligure con 150 dipendenti che in due hangar che un tempo erano di Piaggio, progetta e produce componenti e motori elettrici.

L’amministratore delegato di Phase Motion Control, Marco Venturini, ha dichiarato al giornale che il fatto che le aziende sono in gara per acquisire Piaggio permetterà, nel caso il commissario cederà l’azienda ligure alla loro cordata, di sviluppare in quel contesto il progetto, se invece vincerà un’altra cordata, «potrà realizzarlo lei, sempre che lo condivida, oppure il finanziamento potrà comunque andare a noi, anche senza Piaggio, e lo useremo per far crescere in Liguria e in ltalia l’industria dell‘aeronautica elettrica».

Dalla Regione Liguria, dopo la pubblicazione della notizia, è arrivato il chiarimento che si tratta di un progetto innovativo, unico in ltalia e Europa, che avrebbe una grandissima ricaduta sul territorio. Ovviamente dovranno seguire le regole di utilizzo dei fondi del Recovery Plan, che al momento non sono ancora note.