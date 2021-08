World Metrology Day 2021. Fiera internazionale delle tecnologie di automazione e controllo qualità

Nei giorni 15 e 16 Luglio 2021, presso la società Mes Group di Pomigliano d’Arco si è svolta la seconda edizione del World Metrology Day, una fiera dedicata alla Metrologia e al Collaudo dimensionale in cui le aziende internazionali leader del settore Aerospace-Automotive hanno presentato le ultime tecnologie legate all’automazione e al controllo qualità di prodotto.

Dopo l’ultima edizione tenutasi nel 2019, che ha visto la partecipazione di 300 visitatori e più di 10 stand espositori, anche questo appuntamento non ha di certo tenuto basso l’interesse delle aziende clienti e non che hanno partecipato, mostrando attenzione alla presentazione delle tecnologie proposte e partecipando attivamente ai momenti di condivisione di intenti e contenuti. Si sono registrate infatti circa 200 persone, con una media di 100 persone ripartite nei due appuntamenti.

L’azienda promotrice dell’evento è la Mes Group, una società costituita più di 10 anni fa e operante nel settore aeronautico specializzata nella produzione verticalizzata (produzione, progettazione, collaudo dimensionale) di attrezzature e parti. La società ha posto le sue basi sulla Qualità di prodotto e di Processo, facendo del collaudo dimensionale e del service di misura un vero e proprio core business, presentandosi come una delle realtà più complete e competitive nel settore aeronautico del sud Italia, collaborando con le aziende di maggior risonanza nazionale ed internazionale.

Nel corso delle due giornate si sono susseguiti diversi partner ed espositori, quali: Faro, Tebis, Gom, Plexus, Renishaw, Asf Metrology, Wurth, Metrologic Group.

Nel pomeriggio del 16 Luglio si è tenuto il workshop Plexus, uno dei partner espositori con una brillante lezione sull’MSA (Measurement System Analysis) che ha contribuito a definire l’impronta tecnica dell’evento informando i partecipanti su come poter rilevare i dati, analizzarli, intervenire in anticipo sui problemi, mettere in atto le azioni necessarie per il conseguimento di quel miglioramento continuo richiesto dai clienti ai Responsabili Qualità delle aziende Aerospace e Automotive.

Nel complesso l’evento ha ottenuto la giusta risonanza, nonostante il momento storico e tutte le restrizioni relative alle normative Anti-Covid che non hanno consentito un’apertura totale al pubblico, ma contingentata in termini di numero visitatori.

Pertanto, l’organizzazione ha applicato tutte le normative e precauzioni possibili al fine di preservare la salute di tutti i partecipanti. Non sono mancate personalità di spicco che vi hanno presenziato. Hanno fatto visita nella giornata di Giovedì L’Assessore alle attività produttive della Regione Campania Antonio Marchiello e il consigliere Regionale della Regione Campania Carmine Mocerino. Nel corso della giornata di Venerdì una delegazione del Comune di Pomigliano D’Arco con l’assessore alle Attività produttive Domenico La Gatta e Salvatore Esposito alle Politiche Sociali, ha incontrato gli organizzatori e gli espositori dell’evento a confermare la rilevanza dell’appuntamento fieristico che è ormai riconosciuto punto di riferimento per le aziende del Sud Italia per le nuove tecnologie su metrologia, automazione e qualità.

