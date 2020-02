Aerospazio Campania – AeroTech Campus, Leonardo presenterà la struttura al Governo e alla stampa

La manifestazione prevista Venerdi 28 febbraio a Pomigliano D’Arco. Ospiti i ministri: Patuanelli, Amendola, Manfredi e Di Maio.

Nel corso del convegno INNOVAZIONE SOSTENIBILE PER SOSTENERE IL FUTURO, Alessandro Profumo presenterà al Governo e alla stampa l’impianto dell’AeroTech Campus realizzato nello stabilimento Leonardo di Pomigliano D’Arco.

Saranno ben quattro i ministri ospiti della manifestazione che prevede un dibattito su “CRESCITA E INNOVAZIONE” che prevede interventi di Alessandro Profumo, del ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, del ministro napoletano per gli Affari Europei, Enzo Amendola.

All’evento non potevano mancare il neo ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi che ha seguito fin dall’inizio il progetto del Campus e naturalmente il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio che interverrà sul tema della DIPLOMAZIA DELLA TECNOLOGIA.

Nei mesi scorsi la struttura del campus era stata presentata ad alcuni rappresentanti locali delle istituzioni e non è un mistero che la data dell’iniziativa è stata più volte ridefinita sia per le difficoltà di avere alla cerimonia figure al massimo livello del governo che per l’approssimarsi di scadenze elettorali. Nel programma ufficiale, non è, infatti, prevista la presenza del governatore della Regione CampaniaVincenzo De Luca e di altri esponenti della politica locale.