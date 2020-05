Coronavirus – Distretto Aerospaziale Piemonte si rinnova: Fulvia Quagliotti nominata presidente

All’assemblea dei soci del DAP gli assessori regionali Andrea Tronzano, Fabrizio Ricca e Giovanni Bertolone.

(Aeropolis) Con la nomina della prof.ssa Fulvia Quagliotti già docente di Meccanica del Volo presso il Politecnico di Torino si risolve la crisi di governance del DAP aperta lo scorso ottobre dalle dimissioni di Tom Dealessandri che guidava l’associazione dal 2014. Il presidente di dimetteva lo scorso ottobre a soli cinque mesi dalla sua conferma dopo il dato negativo (-7,1%) registrato della produzione del comparto regionale.

Da allora le divergenze tra le posizioni della Regione Piemonte e quelle del Comune di Torino non avevano consentito il superamento dell’impasse che invece l’Assemblea dei Soci si è lasciato alle spalle stamattina con la nomina del nuovo presidente e di Dimitri De Vita, consigliere delegato della Città Metropolitana per lo sviluppo economico e le attività produttive, in rappresentanza del Comune di Torino e della Città Metropolitana di Torino.

Hanno partecipato all’assemblea dei soci del Distretto anche gli assessori regionali Andrea Tronzano e Fabrizio Ricca e per l’Assessorato Regionale Giovanni Bertolone, già Amministratore Delegato di Alenia Aermacchi e Presidente del cluster tecnologico nazionale aerospazio.

“ La crisi legata alla pandemia di COVID-19 rischia di avere importanti ripercussioni su un settore strategico per il Piemonte” hanno affermato i rappresentanti delle istituzioni. Sono necessarie governance forti e competenti, concretezza e coesione e per questo “che le aziende e le istituzioni devono fare squadra per affrontare le sfide che il futuro ci pone davanti, con le competenze che abbiamo maturato fino a oggi usciremo da questa emergenza più forti di prima” ,“se saremo capaci di un’ulteriore salto di qualità nazionale e internazionale”

La nuova Presidente si è impegnata a lavorare già dalle prossime settimane con tutti i Soci per mettere a punto il programma di attività del DAP, partendo dal lavoro già fatto negli ultimi mesi, così da essere subito pronti ad avviare iniziative e progetti di supporto al settore aerospaziale, anche in considerazione delle gravi criticità poste dall’emergenza COVID-19 che stanno avendo un impatto significativo sul settore e determineranno la necessità di rivedere piani e strategie di sviluppo delle imprese.