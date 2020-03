Coronavirus – Rinviata la Fiera Internazionale dell’Aerospazio di Grottaglie

L’evento non sarà annullato ma spostato ad ottobre. Lo ha dichiarato l’assessore pugliese Cosimo Borraccino.

La notizia del rinvio causa Coronavirus della Fiera internazionale dell’Aerospazio di Grottaglie, prevista a partire dal 25 di questo mese, è stata data dall’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Mino Borraccino.

L’evento “Mediterranean Aerospace Matching” che si sarebbe dovuto tenere dal 25 al 27 marzo all’aeroporto di Grottaglie è confermato ma rinviato – ha dichiarato l’assessore Borraccino – “abbiamo chiesto uno sforzo a tutti i partners e all’industria aeronautica ed aerospaziale, affinchè non si diffonda la sfiducia e che si sviluppi la resilienza del tessuto produttivo della Puglia”. “Le imprese italiane attendono questa iniziativa come punto di riferimento dei nuovi programmi di sviluppo della Space Economy”. E’ un appuntamento di vitale importanza per il tessuto economico del territorio – per questo non non deve e non può essere assolutamente cancellato ha affermato Borraccino. “Aeroporti di Puglia, Distretto Tecnologico Aerospaziale, Pugliasviluppo ed ARTI devono continuare a promuovere la competitività della filiera dell’aerospazio in Puglia, e la Fiera internazionale dell’aerospazio di Grottaglie deve consentire di attrarre maggiori investimenti in Puglia, favorendo l’incontro tra le eccellenze aerospaziali e i buyer internazionali collocando l’aeroporto di Grottaglie al centro del panorama internazionale del settore“.