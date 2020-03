Bombardier prosegue con la dismissione e il risanamento del gruppo

“Abbiamo avuto il coraggio e l’audacia di competere con i giganti del settore e l’ingegnosità di progettare i migliori velivoli commerciali sul mercato. Che si chiami A220 o C Series. Noi lo sappiamo, il mondo lo sa … e nessuno potrà mai toglierci il merito.”

Bombardier prosegue la politica di dismissione, dopo la conferma di dicembre dell’accordo definitivo per la cessione delle sue produzioni di aerostrutture al gruppo americano Spirit AeroSystems, in questi giorni il gruppo canadese ha reso noto di aver siglato un protocollo d’intesa con Alstom ha siglato con Bombardier e con la Cassa depositi del Québec per l’acquisto di Bombardier Transport, la controllata del settore ferroviario del gruppo Bombardier.

Il prezzo per l’acquisizione del 100% delle azioni di Bombardier Transport sarà compreso tra 5,8 e 6,2 miliardi di euro e sarà pagato in parte in contanti e in parte in azioni di nuova emissione di Alstom. A seguito di questa transazione, Alstom beneficerà di un portafoglio ordini di circa 75 miliardi di euro e un fatturato di 15,5 miliardi di euro. La società canadese – che rimane ancora attiva nella costruzione di aeromobili – ha confermato che si concentrerà esclusivamente sull’aviazione commerciale e ha comunicato la notizia dell’accordo con Alstom con una nota dove traspare l’amarezza e l’orgoglio di un’azienda che paga pesantamente le conseguenze di errori e ritardi nello sviluppo dei nuovo programmi aeronautici Cseries.

“La forza di un’azienda non si misura da quante fabbriche ha, ma dalla sua salute finanziaria. Questo è il motivo della vendita della nostra divisione di trasporto ferroviario ad Alstom. Da molti la notizia è stata accolta con una certa tristezza. Questo è comprensibile. Questa transazione chiude un capitolo importante nella storia di Bombardier, ma ci permetterà anche di scriverne molti altri.

Questa decisione non è stata presa alla leggera. È il risultato di un lungo percorso strategico. Una volta completata, la vendita di Bombardier Transportation a Alstom ci consentirà di accelerare il rimborso del nostro debito di $ 9,3 miliardi. Questa transazione rafforzerà finanziariamente il gruppo e consentirà a Bombardier di operare su solide fondamenta.

Dedicheremo quindi tutta la nostra energia e gli sforzi al mercato dei velivoli business, dove possiamo competere da una posizione di forza con il portafoglio di prodotti più innovativo e diversificato del settore. Il nostro aereo Global 7500 è il business jet più performante sul mercato, le nostre entrate annue dagli aeromobili d’affari sono $7 miliardi di dollari e il nostro portafoglio ordini è pieno. I nostri 18.000 dipendenti in tutto il mondo consegnano circa 150 aeromobili all’anno e la maggior parte della ricerca e sviluppo viene effettuata in Canada. Crediamo ugualmente nel potenziale della nostra divisione di trasporto ferroviario e siamo convinto che Alstom potrà valorizzare il talento e l’ingegnosità dei nostri dipendenti. Senza di loro, Bombardier Transportation non sarebbe il business forte e promettente che è oggi. Alstom lo riconosce e ha assunto impegni significativi al riguardo. in particolare per istituire la propria sede commerciale per le Americhe a Saint-Bruno. Attraverso la complementarità dei nostri prodotti e la nostra presenza geografica, insieme, creeremo un’azienda più efficiente la cui priorità sarà fornire soluzioni di trasporto più ecologiche, più innovative e sostenibili.

Siamo orgogliosi del nostro patrimonio, sia nel settore ferroviario che nel settore dell’aviazione commerciale, un settore dal quale abbiamo completato il nostro completo ritiro per ultimo settimana. Stiamo lasciando un segno indelebile su entrambi questi settori. Abbiamo avuto il coraggio e l’audacia di competere con i giganti del settore e l’ingegnosità di progettare i migliori velivoli commerciali sul mercato. Lo sappiamo, il mondo lo sa … e nessuno potrà mai toglierci il merito, che si chiami A220 o C Series. Per Bombardier, una volta che la transazione avrà ottenuto tutte le approvazioni necessarie dalle autorità, il futuro dipenderà dalla divisione aeromobili d’affari e le opportunità sono numerose!

Per Bombardier non è stata detta l’ultima parola. Siamo ancora una delle prime 5 società industriali del Canada e l’azienda emergerà molto più forte di prima.