LAER. Lutto nel mondo aeronautico campano

E’ deceduto Angelo Esposito, da operaio Alenia a imprenditore aeronautico. Pubblichiamo una nota dell’azienda di Airola.

Si è spento ieri, 23 dicembre, dopo una coraggiosa lotta con la malattia che l’aveva colpito, il sig. Angelo Esposito patron della LAER S.p.A.Ci lascia un vuoto incolmabile e un’importante eredità: il suo esempio e il suo lavoro, da portare avanti con tutto il nostro impegno, in sua memoria e per il bene di tutti. Ci ha insegnato a non arrenderci , a sforzarci per migliorarci e progredire sempre, a lavorare per raggiungere gli obiettivi affrontando i problemi con serietà e determinazione fino a raggiungere la soluzione. Con l’esempio, ci ha insegnato a lavorare tutti insieme fianco a fianco con umiltà e determinazione. Ha sempre messo a disposizione di tutti la sua esperienza 40ennale il suo entusiasmo nel raggiungere gli obiettivi. Insieme alla moglie ai figli e a tutta la sua famiglia ha lottato con coraggio contro una crudele malattia. Il suo entusiasmo, la sua fede, la sua voglia di affrontare tutte le difficolta sempre con il sorriso e la pazienza resteranno con noi. Amava la sua vita, la sua famiglia, la sua azienda. Con una energia incredibili si è recato a lavoro ed ha risolto problemi supportando tutti noi nonostante il male con cui stava combattendo, giorno e notte. Era un credente e ci piace pensare che ha già portato in paradiso il suo meraviglioso e nobile modo di essere. Porteremo con noi per sempre come esempio il suo coraggio e la sua dedizione. Ha sempre fatto della riservatezza la sua cifra esistenziale.

Fondatore dell’azienda, ex sesto livello ALENIA per oltre 30 anni. Nel 1990 ha iniziato con una ditta individuale a Pollena Trocchia e nel 2004 arriva la LAER con la sede di Airola, nel 2009 la sede di Acerra e nel 2014 LAER H di Albenga (SV).