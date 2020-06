Leonardo, “progettiamo il rilancio con una Direzione Generale”

Alessandro Profumo ha cambiato idea è affida la responsabilità della nuova struttura di governance a Lucio Valerio Cioffi.

Resta in sospeso la nomina del responsabile del Supply Chain Officer dopo lo spostamento di Marco Zoff.

Il nuovo Cda di Leonardo decide di attrezzarsi con 4 commissioni per gestire e monitorare le criticità del gruppo.

Era il 2017 quando Alessandro Profumo rispose – a chi gli chiedeva se aveva ricevuto pressioni da esponenti del mondo politico ed economico per distribuire il potere di gestione di Leonardo – “che non ha intenzione di nominare un direttore generale”, non c’era nessuna necessità di nominare un direttore generale perché lui era legittimato dalla nomina del presidente del Consiglio.

Il CDA di Leonardo invece ieri ha deciso che dal 1 settembre sarà operativa una direzione generale che risponderà direttamente ad Alessandro Profumo.

Obiettivo della nuova direzione è “di fare fronte al nuovo contesto di mercato caratterizzato dagli impatti del coronavirus e dalle opportunità offerte dall’utilizzo duale delle tecnologie generate da questa emergenza”.

A Marco Zoff, figlio dell’indimenticabile portiere del Napoli e della nazionale di calcio, che gestiva la Supply Chain, promosso e rimosso dall’incarico, è affidata la Divisione Velivoli, e a Giancarlo Schisano è confermata la responsabilità della Divisione Aerostrutture.

“Alla Direzione Generale faranno riferimento le attività della controllata Leonardo Global Solutions S.p.A. Inoltre, a diretto riporto del Direttore Generale, è costituita la nuova struttura organizzativa New Business Development & Country Support (la cui responsabilità sarà successivamente assegnata) che si occuperà di gestire e sviluppare il business delle Nuove Iniziative del Piano Strategico raccordando in una visione unitaria e trasversale le differenti iniziative aziendali. La nuova struttura organizzativa dovrà inoltre assicurare la coerenza delle attività Leonardo con il programma Nazionale “Progettiamo il Rilancio”.

Da febbraio 2018 era arrivato a capo della Divisione Velivoli, Lucio Valerio Cioffi, che aveva iniziato la sua carriera in Aermacchi, dove era responsabile Flight control systems design and testing degli addestratori avanzati M-346, in seguito fu nominato Senior Vice President Engineering.

Quando il gruppo aeronautico nazionale Alenia nel 2011, assorbì l’azienda Aermacchi, per interesse e volontà politica, il baricentro del gruppo fu spostato a Venegono, e Cioffi assume la carica di Chief Technical Officer e poi di responsabile Engineering and Industrialisation dell’intera Alenia Aermacchi, per poi diventare Engineering Director della Divisione Velivoli di Leonardo.

Il Cda ha ieri deciso anche altri nuovi incarichi: il Chief Commercial Officer (CCO) che è affidato a Pasquale Di Bartolomeo, l’Unmanned Systems affidata a Laurent Sissmann e l’Ottimizzazione della Produzione e della Gestione Programmi affidata a Fabio Barsotti.

Lorenzo Mariani che era direttore commerciale dell’intero gruppo esce pesantemente ridimensionato assumendo l’incarico di Amministratore Delegato di MBDA Italia.

Nelle commissioni costituite dal Cda, sono presenti tutti i componenti dell’organismo, questo comporterà un riequilibrio dei poteri per cui è probabile che gli uomini dell’ex presidente Gianni De Gennaro saranno messi ai margini, primo tra tutti personaggi come Paolo Messa, entrati in Leonardo direttamente come direttore relazioni istituzionali, dopo le dimissioni e una discussa nomina in Rai su indicazioni del mai dimenticato ministro Angelino Alfano.